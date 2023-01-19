Лавров: Работа миссии ОБСЕ в Украине носила откровенно тенденциозный характер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине за "западную предвзятость".

Он заявил, что "работа миссии была направлена ​​на поддержку той версии событий, которую украинские власти педантично представили общественности".

Лавров заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действовала в Украине от имени Запада, заявил Лавров.

"ОБСЕ приняла решение о создании Специальной мониторинговой миссии для наблюдения за выполнением положений Минских соглашений о прекращении огня, выводе войск, возвращении к мирной жизни, восстановлении экономических связей Киева с подконтрольными территориями и республиками Донбасса", - заявил Лавров, слова которого цитирует российское агентство ТАСС.

Глава российской дипломатии путинского режима обвинил наблюдателей в необъективности и проукраинской направленности.

"Однако работа миссии носила откровенно тенденциозный характер, была направлена ​​на поддержку той версии событий, которую украинские власти дотошно преподносили общественности, и во многих случаях миссия скрывала информацию о реальном положении дел", — отметил Лавров.