Лавров: Работа миссии ОБСЕ в Украине носила откровенно тенденциозный характер
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине за "западную предвзятость".
Он заявил, что "работа миссии была направлена на поддержку той версии событий, которую украинские власти педантично представили общественности".
Лавров заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действовала в Украине от имени Запада, заявил Лавров.
"ОБСЕ приняла решение о создании Специальной мониторинговой миссии для наблюдения за выполнением положений Минских соглашений о прекращении огня, выводе войск, возвращении к мирной жизни, восстановлении экономических связей Киева с подконтрольными территориями и республиками Донбасса", - заявил Лавров, слова которого цитирует российское агентство ТАСС.
Глава российской дипломатии путинского режима обвинил наблюдателей в необъективности и проукраинской направленности.
"Однако работа миссии носила откровенно тенденциозный характер, была направлена на поддержку той версии событий, которую украинские власти дотошно преподносили общественности, и во многих случаях миссия скрывала информацию о реальном положении дел", — отметил Лавров.
Опубликовано: Николай Скира