США выдвигает ультиматум Турции - речь о продаже истребителей F-16

Анкара хочет закупить у США истребители F-16. В среду, 18 января министр иностранных дел Турции посетил Вашингтон и поднял этот вопрос перед госсекретарем США.

В среду Мевлют Чавушоглу отправился в Вашингтон. Глава МИД Турции провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о закупке 40 истребителей F-16. Администрация президента Джо Байдена согласилась на их продажу, однако сделка на сумму около 20 млрд евро была заблокирована американским Конгрессом.

Чавушоглу сообщил Блинкену, что согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО не должно иметь ничего общего с выполнением контракта и продажей истребителей.

Сомнения Конгресса относительно продажи Анкаре истребителей проистекают из обвинений в ее адрес, в том числе, среди прочего, агрессивной политики на севере Сирии, нарушения прав человека и военные действия против курдов. Показательно и отношение Анкары к соседней Греции.

"Наши опасения связаны с неоднократными нападениями Турции на наших курдских союзников в Сирии, задабриванием России, в том числе путем отсрочки вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Как я уже говорил, чтобы Турция получила F-16, мы должны убедиться, что они в первую очередь решат эти вопросы", - подчеркнул сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен, слова которого цитирует финская общественная телекомпания Yle.