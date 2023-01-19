The Telegraph: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ушел в запой

Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста, сообщает The Telegraph. Северокорейский ученый доктор Чхве Джинвук заявил, что он много пьет и плачет, а также он очень одинок и находится в состоянии стресса.

39-летний Ким Чен Ын известен как жестокий и безжалостный лидер. Однако северокорейский ученый доктор Чхве Джинвук, который сейчас живет в Сеуле, говорит, что диктатор Ким переживает чрезвычайно трудные времена.

"Говорят, он много пьет и плачет. Он очень одинок и напряжен", — сказал Джинук в интервью The Telegraph.

Ким оберегает свою личную жизнь — он часто исчезает из публичного пространства. Его длительное отсутствие порождает ряд предположений, например, о его возможных заболеваниях и госпитализациях. The Telegraph сообщает, что Ким всегда путешествует со своим собственным туалетом.

Лидер Северной Кореи заядлый курильщик, очень часто употребляет алкоголь и имеет лишний вес. Однако, как пишет британская газета, он игнорирует рекомендации врачей относительно изменения образа жизни.

"Сейчас он чувствует себя намного хуже, чем три года назад. Вероятно, у него также был COVID в начале года", - говорит северокорейский эксперт Питер Уорд из Университета Кукмин в Сеуле.

Ким является лидером Северной Кореи в течение 11 лет. За это время он принял ряд противоречивых и безжалостных решений. В 2014 году он решил приговорить своего влиятельного дядю к смертной казни.

Чан Сон Тхэк был заместителем председателя Комиссии национальной обороны, его считали вторым по значимости человеком в стране. Официальной причиной его казни была предполагаемая попытка государственного переворота.

В 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура отравили брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. По неофициальным данным, Ким лично санкционировал его убийство.

Всего за время правления диктатора были убиты десятки высокопоставленных чиновников и их родственников. Во многих случаях причиной казни было неповиновение приказам вождя.