В результате пожара в казарме армянской армии погибли минимум 15 военнослужащих

В ночь на 19 января в казармах армянской армии вспыхнул пожар. По меньшей мере 15 военнослужащих погибли, трое получили тяжелые ранения.

Информацию предоставило Минобороны страны. В Генпрокуратуре сообщили, что возгорание произошло при растопке печи бензином.

Пожар начался во время розжига печи, скорее всего бензином, около 01:30 (время местное — прим. ред.). Воинская часть, где произошла трагедия, дислоцируется в селе Азат Гегаркуникской области на востоке Армении.

"В результате пожара в казарме саперного подразделения воинской части погибли 15 военнослужащих, состояние еще троих очень тяжелое", - сообщает государственное информационное агентство "Арменпресс" в официальном сообщении министерства национальной обороны в Ереване.

Спасательно-пожарная операция армянских служб продолжалась до утра - пожар был потушен, сгорело здание площадью 104 квадратных метра.

Глава Следственного комитета, которому поручено детальное выяснение причин и обстоятельств пожара, заявил, что "по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности, связанных с отоплением здания".

В связи с трагическим инцидентом президент Армении Ваагн Хачатурян принял решение уволить командующего 2-м армейским корпусом генерал-майора Ваграма Григоряна, сообщает общественное телевидение Армении. Премьер-министр Никол Пашинян подал ходатайство об освобождении Григоряна.