Дания передаст Украине самоходные гаубицы Ceasar

Дания отправляет Украине самоходные гаубицы Ceasar, которых местная армия ждала годами, сообщает avisendanmark.dk.

Об этом заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по внешней политике.

"Ситуация в Украине, как всем известно, тяжелая. Украинцы очень четко просили дальнейшей поддержки у свободного мира, в том числе у Дании", - сказал Эллеманн-Йенсен.

Правительство Дании решило передать Киеву все 19 гаубиц Caesar французского производства. Решение единогласно поддержал Совет по внешней политике.

Желание Украины поставило датских политиков перед дилеммой, потому что данные гаубицы также важна для датской обороны, чтобы иметь возможность создать 1-ю бригаду численностью 4000 человек, которую Дания пообещала НАТО.

Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что не может и не будет говорить, когда ожидается поставка гаубиц в Украину, но он ожидает, что это произойдет в течение шести месяцев.

Гаубицы Caesar — ​​это мощные дальнобойные орудия, установленные на бронированном грузовике, которые могут поражать цели на расстоянии до 40 километров. Они могут произвести шесть выстрелов менее чем за минуту.