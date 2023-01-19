Германия не разрешит отправку танков Leopard в Украину, если США не поставит туда свои Abrams

Согласно выводам The Wall Street Journal, Германия не позволит экспортировать немецкие танки в Украину, если США не отправят туда свои собственные.

У государств-членов НАТО есть более 2000 танков Leopard немецкого производства, которые, по данным лондонского Международного института стратегических исследований, считаются одними из самых совершенных в мире.

Несколько европейских правительств, включая Польшу, Финляндию и Данию, заявили о своей готовности отправить немецкие танки в Украину, если они получат разрешение из Берлина. Великобритания объявила, что отправит 14 танков Challenger 2, более старых аналогов Leopard.

Германия не позволит своим союзникам поставлять немецкие танки на Украину или отправлять свои собственные, если США не согласятся отправить американские боевые танки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц Германии.

Экспорт значительного количества современных западных танков, против которого уже давно выступают европейские союзники США и Украины, означал бы заметную эскалацию западной поддержки Киева. В Берлине давно опасались, что такой шаг может втянуть страну в прямую конфронтацию с Россией.

Канцлер Западной Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Германия была "стратегически связана" с друзьями и партнерами, когда дело дошло до решения поддержать Украину, в том числе танками. Обращаясь к США, Шольц сейчас оказывает давление на президента Джо Байдена, чтобы тот разрешил поставку украинцам танков Abrams, ближайших американских эквивалентов Leopard.