NYT: США изменили свое мнение о возможных атаках ВСУ целей в Крыму

Администрация президента США меняет свою позицию по предоставлению Украине средств, которые позволят ей атаковать цели в Крыму, пишет The New York Times.

С начала конфликта США отказываются предоставлять Киеву средства для нанесения ударов по объектам на полуострове.

По данным The New York Times, военные и представители администрации президента пока в частных беседах ставили под сомнение целесообразность украинских ударов по Крыму, считая, что у ВСУ есть более подходящие цели на других участках фронта.

Теперь, по данным NYT, позиция Вашингтона изменилась — администрация Джо Байдена склоняется к мнению, что если украинские силы смогут заставить Россию почувствовать угрозу, потеряв контроль над Крымом, это усилит позиции Киева на будущих переговорах.

Опасения ответного удара России тактическим ядерным оружием среди официальных лиц и экспертов США также уменьшились, хотя они считают, что риск такого сценария сохраняется.

Как подчеркивается в статье, речь еще не идет о том, чтобы дать Украине ракеты с дальностью, которая позволила бы им поражать цели в Крыму. Однако обсуждается возможность использования других уже поставленных вооружений, в том числе систем HIMARS и бронемашин Bradley, для атаки ключевых путей снабжения полуострова, таких как Крымский мост, соединяющий Крым с материковой Россией.

8 октября прошлого года на Крымском мосту произошел взрыв, разрушивший несколько пролетов автомобильной части моста. Российская сторона обвинила в инциденте украинские спецслужбы. Власти Киева никогда не подтверждали и не опровергали свою причастность к взрыву. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом.