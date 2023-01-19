Сколько стоит небо: расскажем, на какие зарплаты могут рассчитывать пилоты гражданской авиации

Профессия пилота не только одна из самых романтичных и не лишенных опасности, но и высокооплачиваемых.

Зарплата пилота в месяц зависит от нескольких факторов: компании, в которой он работает и количества часов полета, которые оплачиваются отдельно помимо оклада.

В России пилот, работающий на крупного авиаперевозчика, может рассчитывать на зарплату от 150 до 600 тысяч рублей, второму пилоту платят несколько меньше, но тоже неплохо до 350 тысяч. В Европе средняя зарплата пилота колеблется от 1600 до 20 тысяч евро, а в Китае от 6 до 10 тысяч долларов.

Но больше всего получают американские рыцари неба. Их месячный доход может доходить до 30 тысяч долларов ежемесячно. Но сумма будет зависеть от степени солидности компании.