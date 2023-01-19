Мельник призвал запад создать для Украины «танковый альянс»

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал к формированию "бронетанкового альянса". Его цель – вооружить Украину, сообщает Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Запад создать "танковый альянс", в котором Германия могла бы играть "важную и даже ведущую роль".

"Создав такой альянс, Германия могла бы играть важную, а может даже даже ведущую роль среди европейских и трансатлантических держав", - заявил Мельник в интервью ARD.

По словам бывшего посла Украины в Германии, возможностью для создания "бронетанкового альянса" является намеченный на пятницу саммит НАТО в немецком Рамштайне (крупнейшая американская авиабаза в Европе).

Саммит будет посвящен вопросу вооружений для Украины. Одним из участников переговоров станет министр обороны США Ллойд Остин.

До сих пор идет дискуссия о передаче Украине немецких танков Leopard. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши передать Киеву роту этих тяжелых боевых машин.

С аналогичным заявлением выступили власти Финляндии. Однако правительство Германии должно согласиться на отправку танков. Канцлер Олаф Шольц не хочет отправлять наступательную технику Украине, опасаясь эскалации конфликта с Россией.

СМИ сообщают об ультиматуме, который Берлин предъявил США в отношении танков Leopard. В Украину машины поступят только в том случае, если Вашингтон сам передаст танки, которыми оснащена армия США.