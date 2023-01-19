Беспорядки в Париже: Полиция применила дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты

В Париже вспыхнули беспорядки во время крупной демонстрации против пенсионной реформы. Крайне левые ополченцы бросали камни и бутылки в полицию, которая ответила дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

"Мобилизация на протестах против пенсионной реформы превосходит наши ожидания", - заявила глава профсоюза CFDT Лорен Берже перед началом демонстрации в Париже против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.

Демонстрация в Париже с участием представителей восьми крупнейших профсоюзов Франции началась в 14:00 по местному времени с площади Республики. По сообщению агентства AFP, многие левые правительственные чиновники также заявили о своем участии в акции протеста.

Во Франции на четверг, 19 января было организовано более 200 сборных пунктов, с которых должны были стартовать акции протеста, а власти ожидали участия от 550 до 750 тысяч демонстрантов по всей стране, в том числе от 50 000 до 80 000 в самом Париже.

Это уровень, сравнимый с протестами 5 декабря 2019 года: в начале протеста против запланированной ранее пенсионной реформы полиция насчитала во Франции 806 тысяч демонстрантов, а конфедерация профсоюзов — 1,5 миллиона, сообщил портал France 24. Пока не подсчитано, сколько человек приняли участие в демонстрации в Париже.

Забастовки во Франции начались с сокращения поставок электроэнергии сотрудниками государственной распределительной компании EDF. Забастовка привела к приостановке движения большинства поездов в стране, в том числе некоторых железнодорожных сообщений. Общественный транспорт в Париже также был нарушен. Около 20% рейсов из аэропорта Париж-Орли отменены.

Филипп Мартинес, глава самого радикального профсоюза CGT, ранее заявил, что акция протеста в четверг была лишь началом волны демонстраций.