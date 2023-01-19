Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Алек Болдуин и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид будут обвинены в непредумышленном убийстве на съемках "Ржавчины" в 2021 году. Кинооператор Галина Хатчинс была убита пулей, выпущенной на съемочной площадке.

Прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис и специальный прокурор Андреа Риб объявили о своем решении в заявлении для СМИ. Обвинения будут предъявлены до конца месяца.

Ранее первый помощник режиссера Дэвид Холлс признал себя виновным в "небрежном обращении с оружием".

В октябре офис Кармак-Олтвиса заявил, что проведет "тщательную проверку всей информации и доказательств, чтобы принять обоснованное решение о предъявлении обвинений".

По закону Нью-Мексико непредумышленное убийство карается лишением свободы на срок до 18 месяцев и штрафом в размере 5000 долларов.

Напомним, трагедия произошла на съемках вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико в октябре 2021 года. Алек Болдуин должен был сыграть преступника Раста, чей 13-летний внук обвиняется в случайном убийстве человека.

Во время съемок одной сцены с бутафорским пистолетом актер выстрелил из револьвера боевой пулей, которая попала в 42-летнюю оператора Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Хатчинс скончалась на месте, Соуза был госпитализирован. После этого съемки фильма были остановлены.

Сам Алек Болдуин заявлял в предыдущих интервью, что не знал, что пистолет заряжен. ABC также упоминает интервью, которое актер дал телеканалу в декабре 2021 года. Болдуин тогда сказал, что не нажимал на курок пистолета.