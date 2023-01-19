Швеция поставит Украине 50 БМП CV90 - они одни из лучших в мире

Правительство Швеции объявило, что передаст ВСУ 50 боевых машин пехоты CV90, сообщает Reuters. Это одни из лучших машин такого типа в мире.

Завтра (пятница, 20 января) в немецком Рамштайне будет организована конференция , в ходе которой состоятся ключевые переговоры по вооружению Украины. Правительство Швеции уже заявило об огромной поддержке нашего восточного соседа.

В рамках нового пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (около 385 млн евро) Швеция предоставит, в том числе, 50 БМП Strf90 (Stridsfordon 90), известных как CV90 (Combat Vehicle 90) и 12 колесных гаубиц Archer.

Боевая машина пехоты CV90 была разработана компанией BAE Systems Hägglunds. Атрибутом машин является возможность безопасной перевозки восьми десантников, а также возможность совершать атаки по противнику.

На БМП установлена 40-мм автоматическая пушка Bofors 40/L70. CV90 оснащен двигателем DS14 Scania V8 мощностью 407 кВт. Благодаря этому машина может разгоняться до 70 км/ч по дороге и до 40 км/ч по бездорожью. Запас хода - до 900 километров.

50 шведских машин CV90 прекрасно дополнят 100 американских M2A2 Bradley и десятки колесных бронемашин Stryker, которые вскоре будут доставлены в Украину.

Представители BAE Systems отмечают, что эти БМП также были разработаны для взаимодействия с танками Leopard 2.

Гусеничные машины пехоты становятся все более популярными в мире. Шведское правительство не скрывает, что армия хочет не только поддержать украинцев, но и испытать эти машины в реальных боевых условиях.