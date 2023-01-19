Песков: Дискуссия о поставках тяжёлых вооружений на Украину вывела конфликт на новый уровень

Кремль раскритиковал дискуссию на Западе о поставках тяжелых вооружений в Украину как очень опасную.

Это выводит конфликт на «качественно новый уровень, что не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», предупредил в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

Песков заявил, что просто обсуждение вопроса о поставках оружия, «допускающего удары по территории России, потенциально очень опасно».

Пресс-секретарь президента сообщил, что у Украины уже есть такое вооружение, которое она использует для нападения на российскую территорию.

Песков отверг слухи о том, что Москва ужесточит свою ядерную доктрину.

Вопрос возник после того, как зампред Совбеза РФ Медведев сказал, что поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную войну.