Захарова: «Запрещенный ИГИЛ — это наивные дети по сравнению с киевским режимом»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что даже запрещенная группировка ИГИЛ – это наивные дети по сравнению с киевским режимом.

Такое заявление она сделала в ответ на сообщение главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве участника делегации Киева на переговорах с Россией из-за недостаточной координации между силовыми структурами.

Ранее Подоляк сказал, что убийство Киреева в феврале 2022 года стало следствием неразберихи в начале конфликта.

Он отметил, что претензии к Кирееву не успели урегулировать в формате диалога, но отметил, что его убийство не было связано с переговорным процессом.