Великобритания намерена поставить Украине еще 600 ракет
2023-01-19 21:45
Великобритания планирует отправить Украине еще 600 ракет Brimstone, заявил глава Минобороны.
Министр обороны Бен Уоллес во время посещения эстонской военной базы в Тапе пообещал Киеву скорую доставку новой партии ракет.
Он не предоставил никакой дополнительной информации о времени поставок.
Brimstone - высокоточная ракета класса "воздух-земля", которая используется Королевскими ВВС Великобритании.
Опубликовано: Тарас Медведев