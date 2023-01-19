Великобритания намерена поставить Украине еще 600 ракет

Великобритания планирует отправить Украине еще 600 ракет Brimstone, заявил глава Минобороны.

Министр обороны Бен Уоллес во время посещения эстонской военной базы в Тапе пообещал Киеву скорую доставку новой партии ракет.

Он не предоставил никакой дополнительной информации о времени поставок.

Brimstone - высокоточная ракета класса "воздух-земля", которая используется Королевскими ВВС Великобритании.