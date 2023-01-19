Глава офиса Зеленского Ермак назвал лучшего друга Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что лучшим другом Украины являются Соединенные Штаты.

По его словам, на это указывает объем финансовой и военной помощи, оказанной Украине этим государством.

При этом Андрей Ермак подчеркнул, что Украине ценит поддержку и помощь всех ее партнеров.

Ранее сообщалось, что США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,5 млрд долларов.