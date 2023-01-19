Глава офиса Зеленского Ермак: Украина хочет изменить позицию Китая в отношении спецоперации

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Киев намерен изменить отношение Китая к спецоперации.

По его словам, Китай скорее не поддерживает Украину, чем поддерживает Россию, и позицию КНР можно изменить.

Ермак отметил, что этой цели планируется добиться через «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским.

Он уточнил, что два пункта формулы особенно важны для Китая. Он также рассказал, что супруга президента Украины Елена Зеленская передала в Давосе послание китайской делегации.