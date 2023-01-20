Боец ЧВК «Вагнер»: из-за нехватки сил ВСУ стягивают к Артемовску тыловые войска

РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» сообщает, что командование ВСУ стягивает к Артемовску тыловые войска.

Российский военный отметил, что такая необходимость возникла из-за нехватки сил для ведения боевых действий.

По его словам, украинские военные несут большие потери на этом направлении.

Ранее военнослужащие ВСУ сообщили, что российские военные продвигаются к Артемовску по нескольким направлениям.