Боец ЧВК «Вагнер»: из-за нехватки сил ВСУ стягивают к Артемовску тыловые войска
2023-01-20 00:13
РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» сообщает, что командование ВСУ стягивает к Артемовску тыловые войска.
Российский военный отметил, что такая необходимость возникла из-за нехватки сил для ведения боевых действий.
По его словам, украинские военные несут большие потери на этом направлении.
Ранее военнослужащие ВСУ сообщили, что российские военные продвигаются к Артемовску по нескольким направлениям.
Опубликовано: Светлана Репина