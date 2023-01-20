Сербия решила помочь Украине с поддержкой энергосистемы
2023-01-20 00:17
Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Сербии, страна направит Украине гуманитарную помощь.
В частности, Сербия передаст Украине оборудование, которое поможет поддержать энергосистему страны.
Ранее сербский президент Александр Вучич пообещал, что его страна поможет восстановить украинские города.
Он также заявил, что Сербия не признает Крым и Донбасс российскими, а также не согласна с некоторыми решениями властей РФ.
Опубликовано: Светлана Репина