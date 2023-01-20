Пригожин: была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что дарит победу в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, который назвал его «хозяином Вагнера».

Пригожин пояснил, что ранее была конспиративная необходимость отрицать существование ЧВК «Вагнер».

Он объяснил это тем, что бойцы ЧВК выполняли непубличную работу, а также наличием большого количества завистников и врагов.

Пригожин сказал, что на данный момент задача режима молчания о ЧВК «Вагнер» выполнена, и он готов подарить победу в суде Венедиктову.