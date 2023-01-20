Байден отказался вести переговоры с Конгрессом США по поводу повышения госдолга
2023-01-20 00:35
Президент США Джо Байден отказался вести с Конгрессом переговоры по госдолгу. Об этом рассказала Оливия Далтон, заместитель пресс-секретаря Белого дома.
Она сказала, что Байден не будет проводить переговоры с законодателями по поводу повышения потолка госдолга.
По словам Далтон, Конгрессу необходимо найти решение данного вопроса без каких-либо условий.
Ранее сообщалось, что в США задействовали чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта из-за достижения установленного потолка госдолга в 31,4 трлн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина