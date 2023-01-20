Премьер Польши Моравецкий: из-за украинского конфликта экономика США будет расти, а в еврозоне начнется рецессия
2023-01-20 00:57
Премьер-министр Польши рассказал, что на фоне украинского конфликта экономика США продемонстрирует рост.
По его словам, в зоне евро в это время будет усиливаться рецессия, если конфликт не завершится до конца этого года.
Моравецкий прогнозирует экономический рост США по итогам нынешнего года на уровне 2%, поскольку на эту страну не влияют военные действия на территории Украины.
Кроме того, росту американской экономики будут способствовать крупные запасы сланцевого газа и нефти.
Опубликовано: Светлана Репина