Президент Азербайджана Алиев: Армения отказалась вести переговоры в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна предлагала провести встречу с руководством Армении в Грузии.

Он отметил, что Грузия исторически является местом встречи глав Армении и Азербайджана. Однако Армения отказалась от таких переговоров.

Алиев сообщил, что Ереван до сих пор не ответил на предложения Баку по поводу мирного договора.

Кроме того, представители Армении отказались от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.