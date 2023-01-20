WSJ: украинские военные сообщают о продвижении российских войск под Артемовском
2023-01-20 01:22
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщает, что российские военные продвигаются в сторону Артемовска (Бахмута).
По информации украинских военных, продвижение осуществляется по нескольким направлениям.
В настоящее время ВСУ занимаются укреплением оборонительных позиций с помощью оборонительных дотов и мешков с песком.
Ранее сообщалось, что из-за крупных потерь украинские военные пытаются задействовать тыловые подразделения.
Опубликовано: Светлана Репина