WSJ: украинские военные сообщают о продвижении российских войск под Артемовском

APS
2023-01-20 01:22

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщает, что российские военные продвигаются в сторону Артемовска (Бахмута).

По информации украинских военных, продвижение осуществляется по нескольким направлениям.

В настоящее время ВСУ занимаются укреплением оборонительных позиций с помощью оборонительных дотов и мешков с песком.

Ранее сообщалось, что из-за крупных потерь украинские военные пытаются задействовать тыловые подразделения.

Опубликовано: Светлана Репина









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