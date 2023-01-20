Президент Хорватии Миланович: с русскими надо быть осторожным
2023-01-20 01:27
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что во время знакомства с главой МИД РФ Лавровым пообщался с ним только полчаса.
Хорватский лидер отметил, что российский дипломат был с ним холоден, а также напомнил, что с русскими нужно быть осторожным.
Миланович раскритиковал НАТО за поставки оружия Украине, подчеркнул, что Россия является ядерной силой высшей категории.
По его словам, такие страны всегда продвигают свои интересы и никогда ни о чем не спрашивают остальных.
Опубликовано: Светлана Репина