Бельгия отправит Украине три тысячи тонн соли
2023-01-20 01:36
МИД Бельгии сообщает, что страна отправит на Украину 3 тысячи тонн соли на общую сумму в 600 тысяч евро.
Соль предназначена для очистки гражданских дорог в зимних условиях, чтобы украинцы сохраняли мобильность.
Бельгийская сторона планирует осуществлять такие поставки на Украину вплоть до марта.
Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша направят Украине артиллерийские системы с боеприпасами, пулеметы и гранатометы, а также вертолеты.
Опубликовано: Светлана Репина