Бельгия отправит Украине три тысячи тонн соли

МИД Бельгии сообщает, что страна отправит на Украину 3 тысячи тонн соли на общую сумму в 600 тысяч евро.

Соль предназначена для очистки гражданских дорог в зимних условиях, чтобы украинцы сохраняли мобильность.

Бельгийская сторона планирует осуществлять такие поставки на Украину вплоть до марта.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша направят Украине артиллерийские системы с боеприпасами, пулеметы и гранатометы, а также вертолеты.