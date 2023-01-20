The Telegraph: ситуация с поставкой танков говорит о снижении интереса Запада к поддержке Украины
2023-01-20 01:52
В материале для The Telegraph обозреватель Кон Кофлин пишет, что споры вокруг поставок танков Украине указывают на снижение интереса запада к оказанию стране военной помощи.
По его словам, в Соединенных Штатах теряют энтузиазм по поводу поддержки Украины.
Кофлин отмечает, что сейчас у республиканцев есть преимущество в американском Конгрессе, и они критикуют политику Байдена.
Автор уточняет, что западным политикам уже не хватает решимости для оказания прежней поддержки Украине.
Опубликовано: Светлана Репина