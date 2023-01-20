Кадыров просит отправить на передовую противников ношения бороды в армии
2023-01-20 02:13
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложение отправить на передовую людей, которые возражают против ношения бороды в армии.
Он отметил, что делать замечания по поводу бритья военнослужащим можно будет после завершения спецоперации.
Кадыров подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на интересах государства, а не на других вопросах.
Ранее депутат Виктор Соболев заявил, что бритья является элементарным требованием воинской дисциплины.
Опубликовано: Светлана Репина