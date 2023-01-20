Премьер Нидерландов Рютте: Ангелу Меркель нельзя винить за зависимость Европы от российского газа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Ангелу Меркель нельзя винить в зависимости Европы от российского газа.

Он напомнил, что все европейски государства получали выгоду при покупке дешевого газа в России.

При этом Рютте сказал, что Евросоюз мог бы снизить зависимость от российских энергоресурсов значительно раньше.

Он уточнил, что 2022 год показал, насколько быстро можно было решить этот вопрос.