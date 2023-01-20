The Times of Israel: глава МИД Израиля Коэн согласился приехать в Киев
2023-01-20 02:29
Издание The Times of Israel сообщает, что глава МИД Израиля Эли Коэн во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой принял его приглашение приехать в Киев.
Эли Коэн может стать первым представителем правительства Израиля, который приедет на Украину с начала спецоперации.
Ранее издание Politico сообщило, что новое правительство Биньямина Нетаньяху не планирует оказывать Украине военную помощь.
При этом Израиль поставляет Украине гуманитарную помощь, включая продукты питания, воду, медикаменты.
Опубликовано: Светлана Репина