The Times of Israel: глава МИД Израиля Коэн согласился приехать в Киев

APS
2023-01-20 02:29

Издание The Times of Israel сообщает, что глава МИД Израиля Эли Коэн во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой принял его приглашение приехать в Киев.

Эли Коэн может стать первым представителем правительства Израиля, который приедет на Украину с начала спецоперации.

Ранее издание Politico сообщило, что новое правительство Биньямина Нетаньяху не планирует оказывать Украине военную помощь.

При этом Израиль поставляет Украине гуманитарную помощь, включая продукты питания, воду, медикаменты.

Опубликовано: Светлана Репина









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