Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина сможет совершать удары по Крымскому мосту и присоединенных в РФ территориям

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал журналистам, что Украина сможет наносить удары по Крымскому мосту.

Он пояснил, что позиция Запада по этому вопросу меняется, поэтому становятся возможными также удары по присоединенным к России территориям.

Подоляк уточнил, что Запад начинает осознавать право Украины наносить удары по Крыму и по другим оккупированным территориям.

Он отметил, что раньше у стран Запада были панические настроения по поводу таких ударов.