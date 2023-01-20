Президент Молдовы Сануд: страна запросила у союзников системы ПВО

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна запросила у союзников системы противовоздушной обороны.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Санду сказала, что Молдове нужны комплексы воздушной разведки и защиты.

Она признала, что приоритет следует отдавать поставкам вооружений на Украину, но отметила, что Молдова также рассчитывает на получение некоторых видов военной техники.

Санду также уточнила, что в нынешнем году на бюджетную поддержку для защиты населения от инфляции потребуется как минимум 600 млн евро.