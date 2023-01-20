Власти Франции заблокировали счета медиахолдинга Russia Today

Решением Минэкономики Франции счета регионального представительства Russia Today заблокированы в рамках девятого пакета санкций.

Банковские счета представительства российского медиахолдинга Russia Today заблокированы во Франции, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники в Министерстве экономики и финансов страны.

Такое решение французские власти приняли в рамках девятого пакета санкций против России. Под блокировку попали банковские счета ВГТРК, "Национальная медиа группа" и АНО "ТВ-новости".

Президент и главный редактор RT France Ксения Федорова, комментируя ситуацию, заявила, что канал не сможет дальше продолжать работу в таких условиях.