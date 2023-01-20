Президент Кипра Анастасиадис заявил, что вынужден поддержать антироссийские санкции
2023-01-20 03:01
Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что страна вынуждена поддержать антироссийские санкции.
По его словам, это необходимо, чтобы не оказаться стигмой Европы, хотя в интересах Кипра сохранить дружеские отношения с Россией.
Анастасиадис выразил признательность России за поддержку в кипрском вопросе и назвал ее дружественной страной.
Вместе с тем он отметил, что Кипру приходится следовать коллективным решениям Евросоюза из-за действий самой России.
Опубликовано: Светлана Репина