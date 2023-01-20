Президент Кипра Анастасиадис заявил, что вынужден поддержать антироссийские санкции

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что страна вынуждена поддержать антироссийские санкции.

По его словам, это необходимо, чтобы не оказаться стигмой Европы, хотя в интересах Кипра сохранить дружеские отношения с Россией.

Анастасиадис выразил признательность России за поддержку в кипрском вопросе и назвал ее дружественной страной.

Вместе с тем он отметил, что Кипру приходится следовать коллективным решениям Евросоюза из-за действий самой России.