Handelsblatt: в этом году Германия может поставить Украине больше 100 танков
2023-01-20 03:07
Издание Handelsblatt сообщает, что в текущем году Украина может получить около 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских Challenger 1.
При этом поставки будут осуществляться промышленностью, без привлечения резервов бундесвера.
По информации издания, концерн Rheinmetall закупит британские танки и модернизирует их, чтобы передать Украине к концу года.
Тем временем Великобритания планирует поставлять на Украину современные танки Challenger 2.
Опубликовано: Светлана Репина