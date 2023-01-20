В постпредставе России заявили, что ЕС не имеет полномочий для преследования руководства других стран

Постоянное представительство России в ЕС опубликовало заявление, в котором сказано, что Евросоюз не имеет полномочий для преследования руководства других государства.

В заявлении говорится, что ЕС и его члены не имеют компетенций для создания международного суда и уголовного преследования лидеров третьих стран.

В постпредстве также напомнили, что главы государств пользуются иммунитетом по международному праву.

В связи с этим в России считают инициативу о создании трибунала по действиям российских военных нелегитимной.