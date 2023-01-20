В постпредставе России заявили, что ЕС не имеет полномочий для преследования руководства других стран
2023-01-20 03:39
Постоянное представительство России в ЕС опубликовало заявление, в котором сказано, что Евросоюз не имеет полномочий для преследования руководства других государства.
В заявлении говорится, что ЕС и его члены не имеют компетенций для создания международного суда и уголовного преследования лидеров третьих стран.
В постпредстве также напомнили, что главы государств пользуются иммунитетом по международному праву.
В связи с этим в России считают инициативу о создании трибунала по действиям российских военных нелегитимной.
Опубликовано: Светлана Репина