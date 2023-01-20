Байден о секретных документах: «Я ни о чем не жалею»

APS
2023-01-20 06:32

Президент США Джо Байден выступил в защиту действий Белого дома в отношении секретных документов, обнаруженных в его офисе и аппартаментах.

«Я ни о чем не жалею», — сказал Байден на встрече в Калифорнии, отвечая на вопрос репортера. 

Журналист спросил Байдена, сожалеет ли он о том, что не сообщил ранее о том, что еще в ноябре в его офисе была обнаружена первая партия конфиденциальных правительственных документов. 

«Мы немедленно передали их в архив Министерства юстиции», — сказал Байден. 

Минюст сотрудничает с администрацией и надеется на быстрое решение вопроса.  

«Я думаю, вы увидите, что там ничего нет»,- отметил Байден.

Белый дом подвергся критике за свою информационную политику. На минувших выходных было объявлено, что в частном доме Байдена в американском штате Делавэр были обнаружены дополнительные документы.

Опубликовано: Тарас Медведев









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