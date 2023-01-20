Сотни людей эвакуированы из района в Сеуле, где вспыхнул крупный пожар

APS
2023-01-20 06:42

В одной из последних трущоб Сеула вспыхнул крупный пожар, было эвакуировано около 500.

Сотни людей покинули свои дома в южнокорейской столице из-за крупного пожара. 

Огонь уничтожил не менее 60 домов в поселении, которое считается одним из последних сохранившихся трущоб Сеула. 

По данным властей, пожар вспыхнул рано утром в деревне Гурионг к югу от города.

Пожарным понадобились большие усилия, чтобы взять огонь под контроль. 

Первоначально сообщений о жертвах пожара не поступало.

Спасатели проводят поисковые работы в пострадавшем районе. 

Предполагается, что все жители были благополучно эвакуированы.

Опубликовано: Тарас Медведев









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