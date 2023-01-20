Сотни людей эвакуированы из района в Сеуле, где вспыхнул крупный пожар
2023-01-20 06:42
В одной из последних трущоб Сеула вспыхнул крупный пожар, было эвакуировано около 500.
Сотни людей покинули свои дома в южнокорейской столице из-за крупного пожара.
Огонь уничтожил не менее 60 домов в поселении, которое считается одним из последних сохранившихся трущоб Сеула.
По данным властей, пожар вспыхнул рано утром в деревне Гурионг к югу от города.
Пожарным понадобились большие усилия, чтобы взять огонь под контроль.
Первоначально сообщений о жертвах пожара не поступало.
Спасатели проводят поисковые работы в пострадавшем районе.
Предполагается, что все жители были благополучно эвакуированы.
Опубликовано: Тарас Медведев