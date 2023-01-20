Основатель Netflix уходит в отставку, делигируя полномочия

Основатель Netflix Рид Хастингс уходит из стримингового сервиса, несмотря на успешные показатели в последнем квартале 2022 года.

Netflix в октябре-декабре прошлого года был наиболее востребован, в том числе благодаря недавно опубликованному документальному сериалу о королевской семье Британии.

«Даже основателям нужно развиваться!» — написал Хастингс в блоге компании.

С 2020 года он сформировал двойной совет директоров вместе с давним топ-менеджером Netflix Тедом Сарандосом.

Сейчас Хастингс отходит на второй план, но как исполнительный председатель совета директоров он, скорее всего, сохранит большое влияние.

Совет директоров Netflix утвердил Грега Питерса, который ранее отвечал за повседневные дела в совете директоров, чтобы сменить основателя сервиса на посту соруководителя.

Хастингс объяснил, что за последние два с половиной года он все чаще передавал управление этой паре топ-менеджеров.

После того, как прошлый год долгое время оставался разочаровывающим для Netflix, итог оказался намного лучше, чем ожидалось.

За три месяца до конца декабря стриминговый сервис привлек в общей сложности 7,66 млн новых клиентов — аналитики ожидали в среднем только 4,5 млн.

Всего к концу года у Netflix было 230,75 млн учетных записей пользователей.

Помимо документального сериала «Гарри и Меган» , видеосервис смог отличиться сериалом «Среда» и фильмами «Тролль», и «Стеклянный лук».

Netflix оказался доволен запуском более дешевой подписки, финансируемой за счет рекламы, которая доступна с ноября.