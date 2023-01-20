Еврокомиссия угрожает санкциями главе Tiktok Шоу Зи Чу

Комиссия ЕС пригрозила главе популярного видеоприложения Tiktok Шоу Зи Чу далеко идущими санкциями, если его компания в будущем не будет соблюдать европейские правила.

После разговора с Чу комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил, что недопустимо, чтобы пользователи могли получить доступ к опасному, а иногда даже опасному для жизни контенту в течение нескольких секунд с помощью безобидных функций.

Он также был обеспокоен утверждениями о том, что за журналистами ведется слежка и, что их личные данные передаются компаниям.

«Я направил генеральному директору Tiktok Шоу Зи Чу очень четкий сигнал о том, что необходимо сделать больше для обеспечения соблюдения законодательства ЕС о защите данных, авторских правах и онлайн-платформах», — сказал Бретон.

В частности, это касается нового закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который будет применяться к крупным платформам с 1 сентября этого года.

«Мы без колебаний примем решение по всем возможным санкциям, если проверки не покажут полного соблюдения», — добавил он.

Новый закон ЕС также позволяет запрещать услуги в ЕС в случае повторных серьезных нарушений, угрожающих жизни или безопасности людей.