В Лиме прошли жесткие столкновения протестующих с силовиками

APS
2023-01-20 07:33

Во время протестов против перуанского правительства между демонстрантами и полицейскими в столице Перу Лиме возник серьезный конфликт, который вылился в столкновения.

Противники власти бросали в полицейских камни и петарды, полицейские применили по толпе слезоточивый газ. 

По сообщению радиостанции РПП, демонстранты попытались прорваться на территорию парламента страны. 

В столкновениях пострадали несколько человек.

Протесты направлены против правительства временного президента Дины Болуарте. 

Демонстранты требуют отставки главы государства, роспуска конгресса и освобождения находящегося в заключении экс-президента Педро Кастильо.

Опубликовано: Тарас Медведев









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