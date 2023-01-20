В Лиме прошли жесткие столкновения протестующих с силовиками
2023-01-20 07:33
Во время протестов против перуанского правительства между демонстрантами и полицейскими в столице Перу Лиме возник серьезный конфликт, который вылился в столкновения.
Противники власти бросали в полицейских камни и петарды, полицейские применили по толпе слезоточивый газ.
По сообщению радиостанции РПП, демонстранты попытались прорваться на территорию парламента страны.
В столкновениях пострадали несколько человек.
Протесты направлены против правительства временного президента Дины Болуарте.
Демонстранты требуют отставки главы государства, роспуска конгресса и освобождения находящегося в заключении экс-президента Педро Кастильо.
Опубликовано: Тарас Медведев