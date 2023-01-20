Будапешт требует от Киева прекращения преследования этнических венгров

МИД Венгрии предупредил Киев о своей дальнейшей реакции на продолжающиеся гонения в отношении закарпатских венгров.

Позицию правительства озвучил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер.

«Мы осуждаем то, что произошло. Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров», — заявил Менцер.

Ранее сообщалось, что украинские власти в Мукачево демонтировали национальные венгерские символы и убрали вывески на венгерском.

Венгрия намерена защищать своих соплеменников с помощью международных и европейских правовых институтов.