СК Армении назвал причины пожара в котором погибли 15 новобранцев

Следственный комитет республики опубликовал предварительную версию причин трагедии в инженерно-саперной роте одной из частей Минобороны.

"После заправки печи бензином вспыхнуло пламя, дежурный капитан, получив ожоги, машинально отбросил находящуюся в руке емкость с бензином в сторону. Затем с военнослужащим, находившимся в суточном наряде, выбрался из здания", — собщили в СК.

В результате пожара, напомним, погибли пятнадцать призывников.

Очевидцы подтверждают версию и уточняют, что в казарме на момент трагедии было 10 канистр с топливом.