Кулеба: Украина получает все, о чем просит, кроме двух вещей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Запад блокирует передачу Украине двух видов вооружений: истребителей и ракет большой дальности, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы получаем все, что просим, ​​за исключением двух важных вещей, которые на самом деле еще не разблокированы: западных истребителей и ракет большой дальности. Все остальное разблокировано в той или иной форме", - заявил министр.

Об этом глава украинской дипломатии рассказал во время дискуссионной панели на Экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что принятие решений партнерами требует времени, но в итоге Украина получает то, что ей нужно.

Министр указал, что в начале конфликта большинство стран отказывались передавать оружие Украине, но сейчас союзники поддерживают украинскую армию.