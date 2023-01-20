18-летний актер Арсен Суховский умер от удара током, когда подрабатывал на стройке. Тело артиста нашли только через 2 дня после гибели.

Приемная мать и продюсер погибшего актера Арсена Суховского Юлиана Медведева сообщила, что его "убил" удар током.

18-летний Суховский поехал в Москву для поступления в Театральную школу Олега Табакова. После устроился работать на стройку, где и погиб.

Медведева рассказала, что сын пошел к начальнику получить зарплату, а тот поручил ему сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, где молодого человека и настигла смерть.

Лишь спустя 2 дня после кончины несчастного было обнаружено тело. Похоронили погибшего 19 января в Краснодаре.

18-летний парень успел сняться в мини-сериале "Ладога" и картине "Недетский дом".

По факту гибели Арсена проводится расследование.