Variety: Певец Дэвид Кросби скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни

Американский рок-исполнитель Дэвид Кросби умер в 82-летнем возрасте. Звезду сцены "убил" тяжелый недуг, с которым он боролся долгое время.

О том, что Дэвид Кросби скончался, сообщила изданию "Variety" его вдова. Покойный долго болел последние годы жизни.

Для фанатов рок-музыканта новость о его кончине стала шоком, так как еще 18 января Кросби выходил на связь в соцсетях, публикуя посты.

На сцену исполнитель не выходил уже несколько лет.