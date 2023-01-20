Variety: Певец Дэвид Кросби скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни
2023-01-20 09:12
Американский рок-исполнитель Дэвид Кросби умер в 82-летнем возрасте. Звезду сцены "убил" тяжелый недуг, с которым он боролся долгое время.
О том, что Дэвид Кросби скончался, сообщила изданию "Variety" его вдова. Покойный долго болел последние годы жизни.
Для фанатов рок-музыканта новость о его кончине стала шоком, так как еще 18 января Кросби выходил на связь в соцсетях, публикуя посты.
На сцену исполнитель не выходил уже несколько лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова