WP: глава ЦРУ Бернс был в Киеве, рассказав Зеленскому о планах России

Новостное агентство Washington Post утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.

Аналитики американской газеты The Washington Post утверждают, что генеральный директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс на прошлой неделе тайно посетил Киев, проведя рабочую встречу с Владимиром Зеленским в его офисе. По данным WP, в ходе разговора Бернс рассказал Зеленскому о планах армии России на ближайшие несколько месяцев.

Некоторые западные СМИ сходятся во мнении, что американские спецслужбы желают помочь правительству Украины разработать план нападения на Крым.