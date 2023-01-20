Сингх: США поддерживают захват Крыма армией Украины

Сотрудник Пентагона Сабрина Сингх объяснила, почему в Вашингтоне хотят перехода Крыма под контроль Киева.

Утром пятницы официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон поддерживает армию Украины в стремлениях восстановить свой контроль над крымским полуостровом, поскольку таким образом Киев сможет послать России "большой сигнал".

Характерно, что ранее сотрудник Пентагона Нед Прайс заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ на российские территории, однако в Вашингтоне не считают Крым частью РФ.