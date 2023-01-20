Волочкова пожаловалась на проблемы со связками

Артистка балета Анастасия Волочкова прошла обследование у врача-ортопеда, результаты которого не порадовали. У танцовщицы проблемы со связками.

Балерина Анастасия Волочкова прошла обследование у ортопеда-травматолога Зураба Орджоникидзе, признавшись, что у нее проблемы со связкой.

Еще отдыхая на Мальдивах танцовщицу беспокоили сильные боли в ноге. Результаты обследования заставили Анастасию плакать, так как оказались неутешительными.

Артистка взяла себя в руки и не собирается унывать, а надеется на свою силу воли, которая поможет справиться с любой напастью.