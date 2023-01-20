После начала СВО рынки России покинули менее 9% компаний из ЕС и G7

Со стартом спецоперации в Украине российские рынки покинули менее девяти процентов западных фирм.

20 января университет Санкт-Галлена совместно с Лозаннским исследовательским институтом опубликовали исследование, согласно которому в рамках западных санкций, введённых против Москвы с началом специальной военной операции в Украине, российский рынок покинули менее девяти процентов компаний, базирующихся в странах Европейского союза и входящих в "Большую семёрку".

В документе также сообщается, что большинство западных корпораций отказались уходить из России под давлением общественности и вопреки санкциям Брюсселя.